腎炎、腎病症候群及腎病變位居台灣十大死因第9名，「洗腎」更讓國人聞之色變。高雄醫學大學附設中和紀念醫院自2018至2022年連續5年榮獲國民健康署「醫學中心典範獎」，也通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「腎臟病照護認證」，及美國臨床照護計畫認證（Clinical care program certification，簡稱CCPC）「慢性腎臟病照護」，創全國各醫學中心紀錄。

國民健康署推動「腎臟病健康促進機構提升照護品質計劃」，鼓勵病友到有懸掛「腎臟病健康促進機構」標章的醫療院所就醫，2003年底更與台灣腎臟醫學會共同推動「腎臟保健推廣機構」計劃，於高醫等全國5大醫學中心掛牌。

高醫腎臟照護團隊集結醫師、藥師、護理師、營養師等，在臨床專業、居家關懷方面均積極教育病人如何遵從醫囑、提升自我照顧能力，以維持腎功能的穩定。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院／袁庭堯高雄傳真）

高醫組織陣容堅強的腎臟照護團隊，集結醫師、藥師、護理師、營養師等，在臨床專業、居家關懷方面均積極教育病人如何遵從醫囑、提升自我照顧能力，以維持腎功能的穩定。

黃尚志表示，他長期照顧的一名腎臟病婦人嗜好就是抽菸，導致病情時好時壞，後來幸運獲得捐贈的腎臟，才醒悟腎臟得來不易，從此戒掉長年的菸癮，更感謝照護團隊讓她喜獲重生，在社群網站貼文稱呼黃尚志是「第二個爸爸」。

一名中度智能障礙的20多歲青年長年來由媽媽陪伴、在高醫腎臟科門診追蹤已10年，聽聞即將要洗腎，媽媽恐懼不安到萌生跟孩子一起結束生命的念頭。衛教師王淑麗及時發現，不時給予關心及電話追蹤，並轉介社工師評估提供協助，讓該位媽媽放下焦慮，目前已陪伴兒子順利洗腎半年多。

一名罹患慢性腎臟疾病第4期的60歲婦人，因家中有3個姐姐都在洗腎，她很擔心自己成為下一位洗腎成員，又誤信錯誤觀念、不敢隨意進食，導致體重一個月就掉了2公斤。後經營養師衛教才瞭解足夠熱量的重要性，以及避免攝取過多的魚、肉、雞蛋、黃豆製品，以延緩慢性腎臟疾病的惡化，如今腎功能維持穩定中。

衛教師蕭仕敏說，高醫也受台灣腎臟醫學會委託，製作《慢性腎臟病患者在新冠肺炎疫情持續中的照護提醒》，提供給全國醫療院所使用。高醫也成立｢高醫腎臟衛教中心（CKD）LINE官方帳號｣，定期傳送給病人及家屬相關疾病照護與關懷篇，做到「衛教不停學，一個病人也不放棄」的照護理念。病人若有緊急狀況到高醫急診時，主治醫師及衛教師也會收到手機通知簡訊，提供一條龍關懷服務。

藥師張雅菁表示，藥師及營養師在腎臟病照護團隊中也都扮演重要的角色，藥師可提供藥物諮詢、用藥整合及服藥配合度調查等服務。營養師黃泰傑表示，營養師可執行營養評估，確立營養問題，並給予適當營養計畫及建議。