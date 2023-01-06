大陸解封後疫情升溫，疫情指揮中心指揮官王必勝昨說，已二度向中國大陸表達願互助合作意願。陸委會今表示，有關基於人道考量援助中國大陸防疫問題，已由主管機關衛福部透過兩岸協議管道，向大陸有關部門表達積極協助的意願。實際提供協助之處，需待陸方回覆。
陸委會並呼籲提醒在陸國人，注意自身健康及做好防護措施，希望COVID-19疫情早日結束，兩岸民眾都可以脫離疫情威脅，恢復正常健康生活和有序交流。
大陸解封後疫情升溫，疫情指揮中心指揮官王必勝昨說，已二度向中國大陸表達願互助合作意願。陸委會今表示，有關基於人道考量援助中國大陸防疫問題，已由主管機關衛福部透過兩岸協議管道，向大陸有關部門表達積極協助的意願。實際提供協助之處，需待陸方回覆。
陸委會並呼籲提醒在陸國人，注意自身健康及做好防護措施，希望COVID-19疫情早日結束，兩岸民眾都可以脫離疫情威脅，恢復正常健康生活和有序交流。
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