許多人都有在火車上被陌生乘客打擾的悲慘經驗，一名網友表示，日前他搭台鐵時，又遇到有乘客大聲喧嘩，不料才沒隔多久，就聽到列車長廣播：「講話大聲吵到別人，是很沒水準的！」超霸氣的行為讓他感到佩服。貼文一出，釣出其他網友分享自身經驗，甚至還有列車長開嗆抽菸的白目乘客：「沒水準！」

原PO在論壇《Dcard》以「今天北上的自強車長廣播好棒！」為題發文表示，今天搭火車時突然聽到車長廣播：「講話大聲吵到別人 ，是很沒水準的！」讓他不禁在心中豎起大拇指，大讚這名列車長「就是要這麼直接」。

貼文曝光後，有網友也分享自己聽過的霸氣廣播內容，有人曾聽過廣播：「你附近的旅客不會在意、也不想知道你們的談話內容是什麼」；另外，還有網友遇到其他乘客在車箱抽菸，結果女車長連續2次透過廣播詔告天下：「請不要當個沒水準的人，在車廂內抽煙」。

對此，有人認為，台鐵是國營的交通系統，屬於「鐵飯碗」，因此列車長才得以伸張正義，建議大家若讚許列車長的行為，可以發文給台鐵客服網站或客服信箱表示支持，才能讓更多列車長勇於占出來維持列車秩序。