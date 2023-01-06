立法院今進行總預算案及延會日程協商，但協商過程中，時代力量黨團總召邱顯智一度與民進黨團總召柯建銘發生口角，柯建銘還把邱的麥克風關掉，惹怒邱顯智爆粗口，怒罵「你為什麼可以切人家麥克風！X！」。

協商過程邱顯智怒罵，「連協商文字都沒出來，應該要講道理，不要搞這套，本來約定現在要講。」講到一半柯建銘上前想與邱顯智談話，邱顯智說，「不要在那邊耍流氓」，柯建銘接著說，「時代力量沒有特權的啦」 。

邱顯智接著說，「你110案..」麥克風被柯建銘切掉，邱顯智怒批，「你幹嘛！你幹嘛！你為什麼切人家的麥克風！X」。立法院長游錫堃也走下台緩頰，最後人員將直播聲音關閉，最後兩人私下解決。

針對6位首長不適任，是否會刪特別費預算，對此，國民黨總召曾銘宗表示，首長做不好，像是外交部長做得不好掉邦交，就會刪他的特別費，是有必要的。

最後，邱顯智也在臉書上解釋，這麼嚴重的國安和社會危機，執政黨不積極面對處理，趕快提出善後方案，還要逼在野黨閉嘴？全國人民個人資料外洩，甚至很可能已經有許多被害人，被詐騙集團利用這些鉅細靡遺的戶籍資料假冒檢警或金融機構詐騙，也可以被不肖份子拿來勒索恐嚇。

邱顯智也道歉表示，最後還是要跟大家說一聲，對不起，在公開的狀況下情緒失控，為社會帶來不好的示範。