社群網路平台推特（Twitter）一支拉力賽影片吸引大量網友圍觀，影片中可以看到1台參賽車失控撞破路邊物體之後，衝飛出道路消失在民中錄影的畫面之中，而車內的錄影機則拍下了令網友們覺得讚嘆的影片，眼看車子不斷地翻滾撞擊，而正駕駛跟副駕駛，一臉淡定地（加有一點感嘆），在天旋地轉之中維持著原本的姿勢，特別是擔任領航員的副駕駛，握著手中的路線筆記直到最後把它放下來。

They look so relaxed pic.twitter.com/WQhvamQQHp — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 4, 2023

有網友讚嘆：「對汽車強度真有信心，令人難以置信的強大拉力賽車。副駕駛從未掉過一張紙。」也有網友談到：「他們受過訓練保持放鬆，以防止更多的傷害，緊繃的肌肉使他們更容易受到傷害，你也應該試著支撐自己（如手放在方向盤上），這樣你的四肢就不會甩來甩去撞擊受傷。」

They’re trained to stay more relaxed as to prevent more injuries; tensing the muscles makes them more susceptible to injury.



You should also try to brace yourself (e.g. hand on the steering wheel) so that your limbs don’t fly around and get injured that way.



This is textbook. — ErikToshi (@eriktoshi13) January 5, 2023

另一名網友提醒：「車子有防滾籠防護，而且他們是專家，還有他們基本上是被賽車用5點式安全帶綁在車上的。」

這起意外發生在2020年2月的世界拉力賽的蒙地卡羅大賽中（Monte Carlo Rally）中，當時現代汽車（Hyundai）的愛沙尼亞籍的拉力賽車手塔納克（Ott Tänak）和副駕駛亞爾韋奧亞（Martin Jarveoja）在中發生了這起車禍，雖然發生了嚴重的車禍，但2人卻各自平安離開車內，而且看起來沒有受到傷害，凸顯出賽車的安全性。