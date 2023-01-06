社群網路平台推特（Twitter）一支拉力賽影片吸引大量網友圍觀，影片中可以看到1台參賽車失控撞破路邊物體之後，衝飛出道路消失在民中錄影的畫面之中，而車內的錄影機則拍下了令網友們覺得讚嘆的影片，眼看車子不斷地翻滾撞擊，而正駕駛跟副駕駛，一臉淡定地（加有一點感嘆），在天旋地轉之中維持著原本的姿勢，特別是擔任領航員的副駕駛，握著手中的路線筆記直到最後把它放下來。
有網友讚嘆：「對汽車強度真有信心，令人難以置信的強大拉力賽車。副駕駛從未掉過一張紙。」也有網友談到：「他們受過訓練保持放鬆，以防止更多的傷害，緊繃的肌肉使他們更容易受到傷害，你也應該試著支撐自己（如手放在方向盤上），這樣你的四肢就不會甩來甩去撞擊受傷。」
另一名網友提醒：「車子有防滾籠防護，而且他們是專家，還有他們基本上是被賽車用5點式安全帶綁在車上的。」
這起意外發生在2020年2月的世界拉力賽的蒙地卡羅大賽中（Monte Carlo Rally）中，當時現代汽車（Hyundai）的愛沙尼亞籍的拉力賽車手塔納克（Ott Tänak）和副駕駛亞爾韋奧亞（Martin Jarveoja）在中發生了這起車禍，雖然發生了嚴重的車禍，但2人卻各自平安離開車內，而且看起來沒有受到傷害，凸顯出賽車的安全性。
文章來源：They look so relaxed
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