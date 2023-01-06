大陸確定在元月8日起大鬆綁，入境免隔離，科法斯在元月發表「亞太總體經濟報告」指出，對於亞洲前景，大陸重新開放是一大亮點，但影響該地區經濟成長還有三風險，分別是高通膨、高利率和金融環境收緊等。

科法斯亞太區經濟學家歐韋良 (Bernard AW)在該報告中表示，儘管大陸重新開放政策有助於提振亞洲經濟活動，但科法斯持續調低2022年及2023年亞洲新興經濟體的GDP預估成長率，2022年預測下調至3.5％、2023年預測下調至4.1％。

科法斯在不久前（去年11月份報告中）才將2022年亞洲新興經濟體的GDP成長率預測下調至3.8％，將2023年的預測下調至4.2％，這次是再度下調2022年及2023年預估經濟成長率。

歐韋良說明再次下調經濟成長率的主要原因是2022年11月的潛在價格壓力（例如核心通膨率）依然巨大，企業會選擇將更高的成本轉嫁給客戶。最近幾周，全球大宗商品價格（包括煤炭價格）有所回升，顯示通膨率將延續至2023年，在現今慘澹經濟環境以及利率上升的基礎上，將繼續壓低企業的利潤空間。

此外，「外部需求疲軟」則是2023年亞洲貿易面臨的主要風險。歐韋良指出，因為大陸、韓國、日本和新加坡以及台灣的出口均出現下滑，使得亞洲新興經濟體（EM）在去年11月的出口已走低，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）警告稱如果地緣政治和金融環境的緊張局勢一直無法得到緩解，2023年全球貿易或將進一步放緩。

歐韋良進一步表示，不過，大陸重新開放對於日益嚴峻的經濟環境是一大亮點，即使如此，全球金融環境依然緊張，政策利率上調的步伐已經放緩。以美國聯準會為例，在連續4次升息75個基點後，聯準會在去年12月將升息幅度改為50個基點，預期各國央行為降低通膨率，利率在一段時間內可能仍將保持在高水準，導致金融環境依然緊張。高利率和高通膨將挫傷消費者和企業的信心，公共財政壓力則可能抑制政府支出，2022年的經濟阻力預計將持續到2023年。