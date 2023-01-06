財團法人台灣林登山社會福利基金會今捐贈財團法人啟智技藝訓練中心全新監視系統，確保住民居住安全。桃園市長張善政表示，相信透過更新監視系統，不僅能防止意外發生，也透過科技紓解機構人員維安負擔，讓中心運作更順暢有效率。

張善政表示，啟智技藝訓練中心於1977年由創辦人李林樹先生創設至今，一路走來收容許多需要幫助的身障朋友，讓他們獲得優質的照顧，令人欽佩，也盼衛福部持續支持桃園公益慈善機構發展，讓桃園愈來愈溫暖，今也是他就任市長後首次參與的慈善活動，別具意義。

台灣林登山社會福利基金會顧問林忠正說，弱勢身心障礙族群是社會底層最弱勢一端，基金會去年訂定5年內幫助15家教養機構目標，他們一一拜訪桃園20多家身心障礙福利機構，雙方先透過溝通，再依需求裝設監視系統，並提供保固維修等，已建立完善的SOP。

林忠正說，目前受捐贈對象包括桃園市李林樹社會福利基金會附設桃園教養院、桃園市私立方舟啟智教養院、桃園市私立祥育啟智教養院等，協助守護需要幫助的朋友，讓各機構更完善美好，也感謝市府及衛福部促成這次捐贈。

社會局長陳寶民表示，啟技中心屬大型全日型住宿機構，服務對象皆屬中重度以上心智障礙者，故需有完善的監視系統設備進行管控，確保住民居住安全。

啟智技藝訓練中心董事長李崇仁提到，照顧年長的身障住民，必須提供足夠的設施設備，感謝本次台灣林登山社會福利基金會再次捐贈監視系統設備，相信對於住民的照顧將有非常大的助益。