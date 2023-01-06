台南捷運第1期藍線綜合規畫、藍線延伸線可行性研究均已提報交通部審查，交通部今天派員南下現勘路線及站位，實地瞭解規畫內容及沿線重要場站。交通部也允諾，將全力協助台南加速後續審議程序，以利早日核定。

市府交通局長王銘德指出，此次交通部會勘，主要是實地了解歸仁機廠、仁德機廠，以及大橋、平實及關廟國中等站重要節點、沿線大眾運輸導向開發（TOD）的規畫內容，並針對藍延線如何跨越高鐵、未來如何銜接深綠線等重要工程議題進行交流。

台南捷運藍線1期、藍延線路線規畫圖。（市府交通局提供／洪榮志台南傳真）

王銘德指出，台南捷運第1期藍線，分文化中心段及仁德段。其中，文化中心段的路線規畫，自台鐵大橋站沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心；仁德段則由東門路往東至仁德區中山路仁德轉運站，全線8.39公里，將設置11座車站及1座機廠路線。未來第1期藍線可透過平實轉運站與綠線轉乘至台南火車站，快速連結府城核心區。

至於藍延線的路線，則接續第1期藍線仁德轉運站，主線往東沿182市道至歸仁及關廟地區，支線則於台39往南至高鐵台南站與沙崙綠能科學城，全線設置15座車站及1座機廠路線共14.99公里。未來可結合深綠線連結沙崙綠能科學城及台南科學園區，以強化府城、沙崙、南科3核心交通鏈結，帶動周邊地方發展。