出貨動能增溫，材料-KY（4763）、國碳科（4754）營收衝高。材料-KY2022年12月營收4.02億元，年增45％，第四季營收12.30億元創上市來新高；全年營收42.69億元，年成長57％，也改寫同期新高紀錄。國碳科去（2022）年前三季EPS1.74元；12月營收0.49億元，年增77.49％，全年營收88.02億元，年減3.36％。

不過，永光(1711)、三福化（4755）受制大陸疫情干擾，色料、面板景氣干擾，12月營收表現趨緩，單月營收各6.09億元、4.08億元，年減22.35％、20.27％。

材料-KY表示，中美貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，除絲束可望持續受惠外，亦看好醋片大陸內需市場。今年訂單陸續談妥，也有絲束及醋片新產規劃，成長動能可望延續。

材料-KY絲束廠目前設計年產2萬噸，預計3月完成8,000噸及4月完成9,000噸擴增；另規劃6月完成3,000噸及2024年9月完成15,000噸醋片產能擴增。

三福化指出，受面板景氣循環影響，去年第四季營運維持低檔盤整，全年營收56.18億元，年增17.55％。今年成長動能為新產貢獻及半導體、PCB載板等新應用。其中，新興化學品之製程廢液回收仍有13％成長，第三季新增半導體級5,000噸產能，預到2024年總產能達10,000噸。

越南空分廠去年10月完成後正式營運；材料廠多為太陽能廠所需材料，已送多家客戶驗證完成，營運蓄勢推進。

永光去年營收88.92億元，年減3.4％。其中，碳粉成長20％，表現最佳，電子、特用化學品年增7％、3％，至於色料、醫藥化學品年減16％、3％。