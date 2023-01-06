華山基金會今為獨居長者舉辦愛心年菜募集活動，桃園市長張善政出席表示，華山基金會「愛老人愛團圓」年菜公益活動已邁入第20屆，隨著年節將至，鼓勵市民一起響應，與市府團隊、民代與公益機構一同表達對弱勢長者的關懷，相信收到愛心年菜的長輩們，心裡會感受到滿滿溫暖。

桃園市長張善政（左三）今出席華山基金會獨居老人年菜募集活動，他表示，隨年節將至，鼓勵市民響應，與市府團隊、民代與公益機構一同表達對弱勢長者的關懷。（蔡明亘攝）

張善政說，獨居長者常獨自吃加熱過數次的飯菜，尤其過年期間，看見長輩們沒有家人陪伴，令他相當不捨。因此，非常感謝華山基金會伸出溫暖雙手，為獨居長者募集愛心年菜，讓獨居長者能在年節吃到美味菜餚，且愛心年菜不僅可自己享用，也能邀請親友一起分享，感受春節溫暖氣氛。

桃園市長張善政與立委呂玉玲替人瑞爺爺圍上圍巾、戴毛帽送暖。（蔡明亘攝）

今活動現場，張善政也陪伴長者一同揮毫，寫下新年祝福，他也為長者圍上圍巾和毛帽；現場一名百歲人瑞張爺爺也準備自己親手寫的書法送給張善政，氣氛相當溫馨。

社會局長陳寶民提到，截至去年12月底，桃園市列冊獨居老人共2798人，市府除積極提供個案管理、電話問安及關懷訪視服務外，也依長輩的需求，協助提供生活津貼、居家服務、送餐服務及日間照顧中心等社會福利資源與長期照顧服務。

目前愛心年菜募集狀況不理想，華山基金會盼民眾共同響應。（蔡明亘攝）

陳寶民說，另也鼓勵長輩參與社區關懷照顧據點或長青學苑等活動，促進社會參與，達到延緩失智、延緩失能目標。此外，據華山基金會統計，今年全台共準備3萬份愛心年菜，其中桃園市準備了約1200份，目前募集狀況不太理想，僅募到5成份數，盼民眾在過年前一起響應送暖活動。