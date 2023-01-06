為照顧轄內弱勢家庭，新北市中和區公所於1月6日及7日在區公所、前國防管理學院中正堂及秀峰市民活動中心等3個地點發放6萬4000公斤愛心米，讓弱勢民眾過好年。

新北市中和區公所於1月6日及7日在區公所、前國防管理學院中正堂及秀峰市民活動中心等3個地點發放6萬4000公斤愛心米。（中和區公所提供）

中和區長賴俊達表示，新的一年剛開始，農曆新年也即將到來，本次發放對象為中和區列冊之低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活扶助家庭的民眾，將有9300多戶家庭受惠，盼在農曆年前表達對區民的關懷。

中和區公所表示，近來受到寒流及輻射冷卻影響，氣溫偏低，呼籲前來領取白米的民眾加強保暖，確保頭、頸、手和腳部溫暖，排隊時請保持社交安全距離。因為愛心米保存期限為三個月，不宜久放，短期內如未能食用完畢，請放置於冰箱或冷凍櫃保存，且愛心救助米為政府公糧，不得轉售及轉贈。另為加速發放流程，活動當天請民眾務必攜帶通知單及有福利身分之身分證件正本領取。

本次活動持續結合海巡署金馬澎分署辦理人才召募、中和就業服務站提供求職諮詢、稅捐稽徵處中和分處輔導民眾申辦雲端發票載具及財政部北區國稅局中和稽徵所進行稅務宣導；另感謝新視波有線電視提供弱勢民眾收視優惠，並由中和區後備軍人輔導中心、碧湖社區發展協會及莒西社區發展協會志工協助發放白米，讓這些有需要的家庭們，感受到社會的溫馨。