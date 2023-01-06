歐美解封、航空需求升溫，加上半導體歐美投資推進，八貫（1342）、上品（4770）、晶呈科在新單、新產助力下，營運能見度持穩走堅。其中，八貫軍工產品大單估計出貨至2024年第一季，持續送樣新品，並有新標案開發中；航太救生受惠逃生滑梯系列產品出貨續增、估計年增二～三成；醫療估持平至略成長，營運動能持穩推進。

此外，上品伴隨晶圓廠擴產資本支出計畫持續推進，帶動氟素內襯設備、槽車、管線需求，訂單能見度達上半年。晶呈受惠特殊氣體需求動能帶動，訂單能見度一年，部分指標廠商更達三～五年，正持續取代客戶原有國外供應商，挾在地化優勢拿下客戶供應市占率。

上品主供應半導體與石化業氟素材料與設備，其中，半導體比重8成，客戶主要為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。在晶圓廠擴產資本支出計畫活絡推進，營運連五季獲利創新高，去年前三季稅後盈餘年增87.3％，EPS 16.15元。

八貫表示，航太救生、軍工產品出貨持續升溫，將有助今年營運續穩高檔。戶外產品過去占營收比重最高，約逾五成；2023年戶外客戶變數較大、目前尚不明朗，但有新客戶持續開發中。以2022年來看，兩～三個新客戶就帶動戶外部門營運往上，預估2023年在新客戶加持下表現也不至落差太大。

晶呈特殊氣體除持續新品研發與試產，Laser gas/氖混氣於國內市占率也達雙位數，由於公司是少數具備氣體純化廠商，預期市佔率將持續擴大；晶呈二廠預計6月完工，營運朝「333」（營收成長3成、毛利率3成以上、先進製程產品占比達3成目標邁進。