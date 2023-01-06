丁海寅一現身台北101，馬上引起粉絲尖叫。（吳松翰攝）

賈靜雯一身辣裝現身台北101，還不忘做好國民外交。（吳松翰攝）

張孝全一身低調黑色現身，沉穩大氣現台灣男神風範。（吳松翰攝）

好久不見施柏宇！他也驚喜現身台北101。（吳松翰攝）

路易威登（Louis Vuitton）於台北101旗艦店重新開幕，請來韓國藝人丁海寅出席活動。丁海寅在韓國作品相當多元，《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《機智牢房生活》、《D.P：逃兵追緝令》等劇，成功打造了他在韓國娛樂圈不可撼動的地位，而他童顏可愛的精緻臉龐也讓他有「國民年下男」（國民弟弟）的意思，時隔三年再度踏上台灣，他笑說十分開心見到熱情的粉絲與迎接他的大家，也預告今年將有兩部全新作品上架，也希望今年能有機會再來台灣辦一次粉絲見面會。

國民男神張孝全與Ella今次於路易威登再度相遇，雙方的首度合作始於20年前的《戀人未滿》MV拍攝，張孝全以一身黑色刺繡細節西裝現身，完美呼應Ella全黑的服裝造型。但Ella說自己造型是致敬美劇《Wednesday》，後來意識到年紀馬上改口：「Wednesday的媽媽啦。」；女星賈靜雯也同步加入LV 101開幕活動，除了做好LV宣傳工作也，也不忘盡責的推廣自己品牌，遇到丁海寅第一件事就是送上自家麵條兼推廣。

路易威登此次重新開幕帶來更為豐富的全支線商品，包含男女裝、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕表以及Objets Nomades傢俱系列等全品項。專賣店外觀同樣也換上此次與草間彌生盛大聯名的黃色迷幻外牆。店內也引進101獨賣的Vivienne Pineapple黃K金白K金鑽石吊墜與101手繪LV硬箱塔，都十分有看頭。