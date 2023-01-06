桃園市教育產業工會接獲平南國中教師會投訴，校方於元旦連假將校園內整排「綠色隧道」老榕樹無預警移除，承載歷年師生回憶的老樹被消失令人難過，教師會認為校方缺乏事前溝通，讓師生無法接受。校方回應，樹群患有褐根病，經診斷隨時有倒塌危險應立即移除，為保障師生安全才趁連假時移除。

平南國中教師會控訴校方無預警移除充滿回憶的老榕樹群，校方回應，榕樹患有褐根病隨時會倒，為保障師生安全才移除。圖為移除前校景。（桃教產提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市教育產業工會理事長熊書顯表示，昨接獲平南國中教師會控訴，對歷年師生有濃厚情感和回憶且樹齡40年的老榕樹群，過完3天連假後，靠近建物的23棵全遭移除，事前師生全然不知，校樹何其無辜。

平南國中教師會提到，詢問校方理由為「樹有褐根病會壓到老師的車子」，且歷任校長與總務主任以往護樹、護車的作為都會雙方兼顧，不會有你存我亡的情形。樹也有生命，選擇對生病的校樹診斷與治療，甚至將其圍起來養護並清楚標示，對學生來說是最好的生命教育實踐，認為校方在移除老榕樹群前，未與師生溝通，少數人的決策已毀壞綠色隧道與大家共存共好日常，師生都無法接受。

平南國中總務處說明，校樹一直都有褐根病問題，市府農業局2021年8月曾到校施藥，並移除15棵患病樹木，當時農業局就提醒，病況嚴重樹木恐倒塌須隨時觀察。隔月校內一棵樹高3層樓的羊蹄甲於上課期間無預警倒塌，便請園藝公司入校對校樹全面健檢，又移除各2棵患病的榕樹與羊蹄甲，並針對其他土壤繼續施藥。

總務處表示，去年12月中旬校內又有榕樹倒塌，校方認為事態嚴重，請2間廠商評估，都認為可能沒救了，再不處理隨時會倒，經評估共23棵都有褐根病，便利用連假緊急移除，保護師生安全。

平南國中校長蘇彥瑜說，她曾親眼目睹校樹倒塌一幕，重力加速度的危險性恐危害師生安全，校樹罹患褐根病有移除必要，她以虔敬態度感謝校樹為師生帶來的回憶，也坦言她壓力相當大，為保護師生必須立即做出移樹決定。

總務處提到，目前校內仍有約40棵樹有施藥防治褐根病，約20棵樹先行修剪枯死樹枝，另棵體型較大的樹則採支撐措施。校方也向市府申請60棵樹苗，包括黃花風鈴木與櫻花等，預計過年後會配發，再執行植樹作業。

教育局補充說明，校方未與教職員妥善溝通就移除校樹，將嚴予糾正，並責成該校未來應以護樹為原則，與園藝專家、教職員等溝通取得共識後，再修剪樹木，或經評估安全疑慮後移除，若有褐根病感染問題，應採逐棵列管處置，兼顧環境生態與師生安全。