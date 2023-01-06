前任教宗本篤十六世5日舉行葬禮，約有20餘國派遣官方代表團出席，代表我國政府出席的前副總統陳建仁與各國政要一同列席特使專區，適切與各國政要互動，努力爭取台灣在國際社會的能見度。

本篤十六世喪禮出席貴賓包括義大利總統、總理、德國總統、總理、比利時國王與王后、葡萄牙總統、匈牙利總統、波蘭總統、斯洛維尼亞總統、立陶宛總統、多哥總統、西班牙王后與總理、捷克總理、斯洛伐克總理、法國內政部長、英國教育部長及馬爾他騎士團大教長等貴賓。

陳建仁特別代表蔡總統、台灣政府及人民向負責接待的教廷國務院副院長Arch. Edgar Peña Parra總主教、外交部部長葛拉格總主教(Arch. Paul Richard Gallagher)、禮賓司司長Mons. Joseph Murphy蒙席等教廷高層表達哀悼。教廷官員感謝遠自台灣的誠摯友誼，同時也感謝台灣各界對於榮休教宗本篤十六世喪禮的重視。

陳前副總統在喪禮彌撒結束後，分別與教廷福音傳播部部長塔格雷樞機主教(Card. Luis Antonio G. Tagle)、耶路撒冷聖墓騎士團團長費洛尼樞機主教(Card. Fernando Filoni)、教廷駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士樞機主教(Card. Silvano Tomasi)等許多教廷高層友人問候寒暄。各方皆感佩台灣特別派團前來致哀，也感謝陳前副總統係教廷的真摯友人。駐教廷李世明大使也為陳副總統介紹出席的包括英國、捷克等多國外交團成員，藉以強化雙邊情誼。