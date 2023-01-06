新竹市長高虹安近日開箱「大秘寶」，並於4日挖出廢土、廢磚、廢電線等廢棄物，並作為證據轉交給檢方，前市長林智堅今（6）日中午在臉書發出4點回應，呼籲高虹安、檢調盡快解決問題。媒體人朱凱翔隨即在臉書粉專《不演了新聞台》簡單歸納成三點，超神的翻譯馬上吸引4000多粉絲前來按讚。

對於高虹安開挖「新竹大秘寶」，林智堅針對球場問題，回應高若想獲得市民的支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待；如果高市府在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。朱凱翔認為，林智堅這整段話真實的意思就是，「趕快修一修就好，在那叫什麼？」

至於新竹棒球場的法律責任，林智堅稱，「呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。」朱凱翔稱簡單翻譯就是，「有事請找市府同仁，我是市長。」

林智堅最後還呼籲高虹安誠實面對自己個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。朱凱翔則認為，這根本是要表達，「不要忘了法院是民進黨開的。」

對於朱凱翔的簡要翻譯，6小時內就有4000多人按讚，台灣民眾黨發言人楊寶楨、國民黨青年團、以及媒體人黃揚明都前來按讚，直言「神翻譯，超過一百分」，其他網友也紛紛留言表示，「三個字，沒見笑」、「不只論文要戰清白，連球場也要戰清白」、「惦惦還沒事，偏要出來刷存在感」、「甩鍋給市府同仁，看來早就設好斷點了」。