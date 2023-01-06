台北市第三選區立委補選倒數兩天，國民黨候選人王鴻薇開記者會催票，民進黨候選人吳怡農則到市場拜票。媒體人張禹宣表示，台北市立委補選選情冷颼颼，民進黨刻意操作的「失焦戰」儼然奏效。吳怡農變成競選團隊設定好的「SIRI」，吳怡農的策略再清楚不過，不奢望透過談話加分，但只希望不扣分把選情炒冷回歸基本盤。

張禹宣今(6日)在臉書粉專貼文表示，選前最後倒數兩天，王鴻薇、吳怡農的立委補選之戰，選情卻如同天氣「冷颼颼」。從大數據來看，新聞流量本應是名列前茅的兩人。卻連30名都排不上，民進黨刻意操作的「失焦戰」儼然奏效。

張禹宣接著指出，吳怡農新的策略很單純，不須妙語如珠，也不用洗白，只需要夠「無聊」「空洞」，讓新聞想炒也無法炒，想罵也沒人聽。看似無聊到極致，千篇一律的回答，卻成功地讓吳怡農擺脫了爭議熱點，不再是一個活生生的候選人，變成了競選團隊設定好的「SIRI」。不斷透過外力滾動式微調，最後的結果就是不會出錯，但也毫無幫助。畢竟只要吳怡農偶有脫序、必定失言。

張禹宣點出，吳怡農的策略再清楚不過，不奢望能透過談話加分，只希望不扣分把選情炒冷回歸基本盤。拉開與選民之間的距離，透過議題的失焦產生「朦朧美」，配合華麗新潮的文宣，穩住選情即可。如同被消滅掉的個人意志，只剩下空洞跳針的皮囊。

張禹宣不禁指出，我們要的民代，是有個人意志、主見的人？還是只會回答「我不清楚」的「民進黨SIRI」?