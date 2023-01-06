金融業更緊繃了，2022年罰鍰特別少！金管會公布2022年金融業裁罰狀況，據統計至2022年12月31日止，銀行、證券期貨（含上市櫃公司）、保險等三業總共吃313張罰單、罰鍰金額達2億5,318萬元、下探四年新低，也僅達成全年預算目標2億9,136億元的86.9％，達成率跌破9成，較前低2011年達成率87.3％還更低，恐創史上新低。

檢視2022年大單還是銀行局所開，主要重罰大股東干政和整肅理專A錢歪風。罰最重的三案件分別是開發金公司治理缺失，因大股東干政，開發金遭重罰2,000萬元；其次為永豐銀行勸誘客戶借錢投資，挨罰1,800萬元；第三是台灣銀行行員挪用客戶款項，挨罰1,400萬元。

總計2022年全年銀行局開罰20件、罰鍰金額1億912萬元，件數比去年同期多7件，但金額少377萬元、年減0.34％；保險局開罰65件、罰鍰金額7,770萬元、年減42.61％；證期局對證券期貨業及上市櫃公司等合計開罰228件、罰鍰金額6,636萬元、年減23.66％。

金管會近年緊盯金控大股東干政，繼新光金、開發金後，金管會透露目前也在檢視其他金控，農曆年後恐再開罰。金管會主委黃天牧近日財委會中也表示，針對金控大股東干政，將透過「修法與金檢」兩方式強化，修法草案預計2023年上半年出爐。

面對俄烏戰爭、疫情肆虐、美國暴力升息等大環境下，金融業踩雷風險增加，經營也要愈發謹慎。金管會日前已公布，2023年度金融檢查重點有四大項：「國內外投資風險管理」、「金融韌性(資本與財務韌性及網路安全與資訊韌性)」、「防制詐騙」及「金融消費者保護」。在「國內外投資風險管理」、「不動產授信業務風險管理」、「防制詐騙的內控」、「資本與財務韌性」、「網路安全與資訊韌性」、「公司治理」等，都是在提醒金融業皮要繃緊，以免被重罰。