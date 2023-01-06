《現代保險雜誌》6日舉行「全國保險三大獎十年英雄榜」頒獎典禮，富邦金控榮獲「保險龍鳳獎-金冠軍」，富邦人壽、富邦產險雙雙榮獲「保險龍鳳獎-金冠軍」、「保險品質獎-金冠軍」、「保險信望愛獎-金冠軍」，富邦金控及子公司合計榮獲七項金冠軍，為表現最佳的金融業者，優異表現深受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年是產壽險公司非常挑戰的一年，儘管受大環境影響，富邦金控及子公司仍秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，致力回饋社會、提供消費者及企業最專業且完整多元的產品與服務，並持續深耕永續發展，在去年公布的DJSI評比中連續六年入選最高等級世界指數成分股、連續七年入選新興市場指數成分股，其中「社會面向」表現更名列全球保險業第一。自新冠肺炎疫情爆發以來，富邦金控及子公司不僅迅速做出反應，積極開創相應的產品與服務，更發揮企業當責，協助地方政府及醫療院所抗疫，截至2022年12月，富邦金控及子公司（含基金會）已捐款逾3億元。

富邦人壽憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，持續展現亮眼經營績效，除專注本業，亦積極推動ESG永續經營，優良的企業品牌形象深獲肯定，三度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」、連續12年奪下全國財金保險系所畢業生「最嚮往的壽險公司－內勤組、外勤組」冠軍、連續七年於「保險品質獎」四項評比指標-「業務員最優秀」、「理賠服務最好」、「知名度最高」、「最值得推薦」榮獲特優殊榮！回顧過去十年，面對環境變遷及市場的考驗，富邦人壽始終穩健前行、推動保險保障並持續進化，囊括全國保險三大獎十年英雄榜三項「金冠軍獎」殊榮（第一名）。

富邦產險60餘年來始終秉持著穩健成長的經營態度，以永續經營為目標，對外提供企業客戶專業損害防阻及創新風險管理服務，積極投入綠色保險的研究與發展，已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、並參與每一個離岸風場的保險計畫，為全台最大的綠能保險業者；對內以完善的培育制度，提升員工專業競爭力，並致力打造幸福職場環境，以正向力量激發員工熱情，進而守護每一位客戶成為企業與畢業學子最為推崇的產險公司，於本次獎項中榮獲三項金冠軍的大滿貫榮耀。