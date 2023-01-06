34歲藝人蔡允潔(蔡小潔)去年底順利生下女兒「小福星」，目前她正在坐月子，不時在社群分享孕後日常，4日她透露去婦產科回診時，順便把困擾3個多月的針眼切掉，並曬出手術後的照片，可見她的左眼蓋上白色紗布，僅用右眼微笑注視著鏡頭自嘲是「獨眼龍的樣子」，更笑稱愛犬可能也認不得自己的身分。

蔡允潔在臉書表示，懷孕7、8個月時，長了一顆大針眼，即使外觀很醜，仍極力忍耐、盼望它能自行消除，但到了第10個月，大嘆實在無法忍受，才去眼科求助，想不到，醫師看著巨無霸的孕肚，直接拒絕動手術：「我不敢幫妳開！因為打麻醉太痛了，怕妳在我這裡生出來」，於是開刀的心願便拖到現在。

4日蔡允潔總算去婦產科回診，順便到眼科切除針眼，久違見到愛犬「太妃」，熱情把牠摟入懷中，穿著紅色帽T的她，還比出嘟嘴的逗趣表情，不過一想到臉上還蓋著紗布，不禁笑著自嘲：「難得見到太妃，就讓她看到媽媽獨眼龍的樣子，她應該不認得我了吧？！」

貼文曝光後，曾是過來人的主播李美萱分享經驗：「我孕期到產後長了好幾次針眼」，女星若綺替她打氣：「感覺武功好高強！」，小優誇讚：「妳好勇敢」，其他網友則提醒多注意身體：「保重欸，健康無價」、「為母則強，祝早日康復」、「允潔妳跟老公育兒辛苦了！加油！」