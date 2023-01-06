農曆新年即將來到，MITSUI OUTLET PARK推出「迎春新年會」，即日起至2月5日止，單筆消費滿2000元，即可參加「台灣-沖繩雙人來回機票」抽獎。另外，最受大眾喜愛的限量專櫃新春福袋，台中港店將於大年初一開賣，並加碼每購買1組可參加頂級舒壓「朵薩WELLDOSHA SPA券」抽獎，最高可入手價值4倍以上商品。

MITSUI OUTLET PARK即日起至2月5日推出「迎春新年會」，做為全台唯一日系OUTLET，特別取材日本「新年會」習俗對未來展望、祈福的意涵，希望與民眾一同開啟充滿希望的一年。本次除了有適合全家團圓的套餐優惠、也精選開運色系服飾3.5折起、以及乘載滿滿祝福的伴手禮優惠。

MITSUI OUTLET PARK台中港店新春期間推出一系列活動。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

迎接兔年新氣象，就要把滿滿福氣袋著走！台中港店指出，本次精選春節民眾喜愛的專櫃福袋，最高可入手價值4倍以上商品，台中港店於初一10時30分開賣，並加碼每購買1組福袋可參加頂級舒壓「朵薩WELLDOSHA SPA券」抽獎。

MITSUI OUTLET PARK台中港店新春期間推出一系列活動。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

另外，19日前消費滿額，再送日本年夜飯必吃、象徵長壽的年越蕎麥麵，檔期間還有三大主題活動及春節娛樂表演，帶給消費者最熱鬧的年節消費與娛樂選擇。業者也推出會員APP天天搶紅包活動。小年夜至大年初八，每日上午10時打開會員APP「領優惠」專區，可搶50元或100元電子折價券；晚間7時，台中港加碼第二波搶紅包時段。此外，民眾於各據點指定期間完成任務，還可再兌換限量紅包袋。

台中港店大年初一到初八，APP扣1點可兌換限量中台灣元宵燈會小提燈；另檔期間單筆滿2000元，除既有沖繩機票抽獎外，再加碼抽LuLuLun沖繩限定版面膜，相關優惠以業者官網公告為主。