新竹棒球場再爆偷工減料爭議，過往主事者的前新竹市長林智堅竟呼籲現任市長高虹安擔任市長就須解決問題。國民黨立委鄭麗文揶揄，小智怎絕口不提自己任內製造這麼多問題？國民黨立委洪孟楷也批，林根本是「俗辣」（指沒膽的人）。

鄭麗文批評，新竹棒球場重建是在林智堅任內，林到現在還完全沒有反省，還要現任市長幫自己擦屁股？明明一堆爭議和問題都是民進黨搞出來的，結果卻老是大轉彎把自己變成受害者角色？通篇說明都在企圖甩鍋？安內甘丟？

洪孟楷表示，高虹安盤點出棒球場152項缺失，還挖出了廢磚、廢土、廢電線，做的不就是替林智堅解決問題？不就是因當時林不負責任，現在才要送檢調調查跟善後？遴選前稱一肩扛起，選後要高負責到底，聲明就是證明，根本俗辣行徑。

洪孟楷說，林智堅稱「過去8年親自監工新竹市立棒球場」，現在卻爆工程人謀不臧、棒球場當掩埋場，林抱歉汗顏都不足以謝罪，竟還想用政治話轉移焦點，還呼籲高虹安面對自己司法案件不要讓新竹球場變政治工具，林是不是搞錯了？

洪孟楷揶揄，林智堅都沒好好面對自己的論文抄襲案，新竹棒球場案也還有其他沒被挖出來的大秘寶，林這樣的反應就是沒搞清楚，新竹市民沒讓民進黨繼續執政就是想要查清楚，現在高虹安做的事才是回應新竹市民的期望。

洪孟楷質疑，當初與林智堅一起到新竹棒球場看球的蔡英文總統、中華職棒會長蔡其昌，還要繼續默許、放任這樣的離譜狀況？