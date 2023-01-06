有諸多國外媒體已提前獲得哈利回憶錄《備胎》（Spare）的內容，目前也越來越多細節被搬上檯面，可以看到這位王子無所不用其極，甚至召喚「小哈利」出來見人，利用在哥嫂婚禮全程「硬不起來」的糗事，趁機大撈一筆。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《第六版》(Page Six)報導，除了揭穿王室家族黑暗面，辛辣又直球對決讓 人心惶惶，書裡還是有不少有趣又輕鬆的個人故事。像是哈利提到，2011年與4名阿富汗戰爭同袍參加橫越北極的慈善健走，這是一個幫助傷殘軍人重返工作崗位的活動。他在險惡的氣候下長途跋涉300多公里，回到家後著實嚇了一跳，搞得全身幾乎都凍傷了，連下體也是。眼看哥哥威廉的大喜之日即將到來，哈利感覺臉和耳朵的傷口已漸漸痊癒，唯獨「小弟弟」沒有，最後只好硬著頭皮參加，等婚禮結束後才匆匆就醫。

Prince Harry had a frostbitten penis at Prince William and Kate Middleton's wedding https://t.co/szywEDZpyI pic.twitter.com/oSsBernmlS — Page Six (@PageSix) January 5, 2023

還提到，婚禮前晚的慶祝派對上，他特別用這個有趣的故事緩和哥哥的緊張情緒，也讓在場的父親、朋友們笑得樂開懷。

此外，傳言已故女王伊莉莎白二世膝下三兒都接受割禮，不過黛妃生前卻明確表示，禁止孩子們遵循傳統，認為論醫學，這根本沒必要；不過多年後，哈利親自跳出來闢謠，證實自己已經割過包皮。