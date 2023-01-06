新北市主計處公布12月份新北市消費者物價總指數（CPI）為107.78（105年=100），較上月之108.08跌幅0.28％，較上年同月之105.14漲幅2.51％。12月份整體CPI較上月下跌，主因部分國外旅遊團費較上月下跌，跌幅17.75％所致，惟近期受低溫影響蔬菜生長趨緩，供量減少，且民眾需求增加，致價格漲幅6.80％，加上外食費因食材成本上漲調高售價，漲幅0.34％，抵銷部分跌幅。

111年CPI為107.06，較上年之104.16上漲幅度2.78％；營造工程物價指數（CCI）為125.23，較上月之124.86漲幅0.30％，較上年同月之119.87漲幅4.47％，111年CCI為124.64，較上年之116.74上漲幅度6.77％。

111年整體CPI較上年上漲，主因水果與肉類價格較上年為高，漲幅分別為5.02％與4.18％，加上油料費及外食費等費用分別較上年漲幅8.40％及5.77％所致。

主計處公布，若以每月消費支出約7萬元之家庭為例，就111年整體CPI年增率2.78％而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均每月消費支出會較上年增加1949元；七大類中食物類因水果、肉類及外食費價格上漲而增加934元，居住類因家庭用品等價格上漲而增加462元。

此外，111年12月份CCI較上月上漲，主因金屬製品類漲幅1.32％；惟水泥及其製品類跌幅0.36％，抵銷部分漲幅。111年12月份CCI較上年同月上漲，主因水泥及其製品類、機電設備類與工資類漲幅分別為13.74％、10.31％與3.45％所致；惟金屬製品類跌幅1.60％，抵銷部分漲幅。

111年整體CCI較上年上漲，主因機電設備類、水泥及其製品類與金屬製品類漲幅分別為12.69％、12.40％與6.40％所致。