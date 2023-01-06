新竹市長高虹安6日晚間出席新竹過好年開幕儀式，針對前新竹市長林智堅在臉書發文呼籲她解決問題，高虹安說，讀完林智堅的4點聲明「覺得很奇妙」，林智堅好像把自己當成局外人，似乎忘記問題是誰製造的，也強調既然她現在是新竹市長，就會一肩扛起後續改善。

高虹安表示，目前正在緊鑼密鼓來盤點所有棒球場中看到的缺失，目前盤點152項缺失，改善的進度也需要再逐項跟廠商確認，昨天發現最大的問題在於廠商交付的土壤級配，明顯違反當時的合約計畫書上，所載明的土壤級配成分。

高虹安也提到，目前也高度懷疑可能有營建廢棄物違法傾倒的狀況，今早市府發言人施淑婷也代表市府赴檢調提交相關證據，畢竟檢調現已立案調查，提交證據也是希望檢調能考慮到相關事證，可以一併偵辦，靜待檢調調查，讓市民更了解，到底棒球場發生什麼樣的事。

高虹安也表示，關於後續相關改善，以及跟廠商之間的相關合約，還有因球場已點交給OT廠商龍來，後面求償的風險等，都會來努力盤點之後，再向市民報告。

至於前新竹市長林智堅在臉書發文，指高虹安既然擔任市長應解決問題，高虹安說，看了林智堅的4點聲明「覺得很奇妙」，好像林智堅覺得自己是局外人。高也說，大家都想解決問題，「但他（指林智堅）應該也不會忘記，這個問題是誰製造出來的」。

高虹安強調，既然她是新竹市長，就一定會一肩扛起後續改善，勇敢面對後續可能訴訟跟求償的風險，也希望製造問題的人，不該單純去監督別人要解決問題這麼簡單，也希望若有違法的事實，林智堅前市長也必須勇敢面對。