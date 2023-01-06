大陸河南省信陽市有名正妹到知名連鎖服飾店時，拿著要是穿的衣服到試衣間準備要是穿，竟然被2名孩童掀開布簾，害她差點走光，氣得當場制止，沒想到，2孩童媽媽見這狀況，又看到她拿手機要錄影，直接對她怒罵「沒有素養」、「不正經」、「不檢點」，甚至還搶奪她的手機，事後該店工作人員趕緊出面阻止，連忙向雙方道歉，以免事態擴大。

綜合陸媒報導，河南省信陽市一名20多歲女子，日前到一家品牌服飾店購物，正當她進了試衣間要準備試穿衣服，豈料，有2名調皮孩童竟然將她的試衣間布簾掀開，險讓她走光，氣得她當場出言制止。

正妹在試衣間換衣服時，竟然遭2孩童掀布簾偷窺，氣得檔場阻止，豈料，竟然遭到2孩童家長反嗆聲「不檢點」。（翻攝自微博）

然而，2名孩童的媽媽不滿女子口氣，又見女子拿手機要錄影，當場嗆聲「我罵的，怎麼了？」，甚至還不停的怒罵「不檢點」，還說她是做特殊行業的女性，和小孩記較「沒有素養」、「不正經」，還將她的手機搶走，阻止她繼續錄影。

該品牌服飾店的工作人員也表示，當場制止雙方，對著雙方道歉，並且向大媽討回女子的手機，指出因為快到了關店時間，顧客比較少，因此女子也沒有走光的情形。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「管好孩子，別人別人幫忙管教」、「小時候先簾子，長大是不是猥瑣了」、「這種家長，搞不好以後會養出強姦犯」、「什麼樣的人教出什麼樣的孩子」、「熊孩子背後一般都有熊父母」、「希望家長能出來道歉，教育不分年齡，對錯不分時候」。