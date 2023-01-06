新北市瑞芳區的彰化銀行，突然衝進兩名戴著面具的歹徒，進門後二話不說便朝天花板開槍，搶劫了一筆現金後逃逸。新北市警局瑞芳分局迅速趕到現場，布署警力追緝，在基隆與瑞芳交界處圍捕到了嫌犯，將其逮捕歸案。原來，這是瑞芳分局的防搶演練，逼真的程度讓目睹的民眾直呼警方超神勇。

新北市警局瑞芳分局舉行防搶演練，過程相當逼真，目睹民眾在得知真相後直呼逼真。（新北市警局提供／張志康新北傳真）

新北市警察局瑞芳分局表示，春節期間將至，許多民間商家為了因應過年需求，銀行農會等金融機構常預備大筆現金提供民眾應需，為了避免宵小臨時見財起意。瑞芳分局與瑞芳區彰化銀行合作，舉辦一場攔截圍捕演練。

演習當天，由員警扮演的歹徒戴著面具，手持手槍，衝進彰化銀行大廳，使用空包彈朝天花板開槍後強盜現金逃逸，員工按下警鈴報案，趕到現場的員警立刻通報匪徒特徵啟動攔截圍捕，分局快速打擊犯罪特警隊也迅速出動，在歹徒逃竄的各大路口布下天羅地網，不到5分鐘的時間，警方就集結重兵，荷槍實彈針對每輛汽機車進行攔檢盤查。

扮演的歹徒沿路逃竄，經過基隆與瑞芳交界處時，被尾隨趕到的警力團團包圍，由於警方動員龐大，個個身穿防彈背心、戴上防彈頭盔，手上高舉警槍還拿著攻堅盾牌，許多路過的民眾看到這一幕，還誤以為警方在緝拿槍擊要犯，紛紛拿出相機拍照。

新北市警局瑞芳分局舉行防搶演練，過程相當逼真，目睹民眾在得知真相後直呼逼真。（新北市警局提供／張志康新北傳真）

新北市警局瑞芳分局長謝龍富表示，本次演練目的，在於結合各層次機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、監錄系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，以維護社會的治安。

謝龍富也呼籲民眾，存領大量現款宜有2人以上同行護送，或報請警察機關協助護送，謹防歹徒覬覦，存錢、提款時，注意身旁陌生人；遇有搶案發生，無力追捕；或發現可疑人物時，應即撥打「110」，並確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌）及逃離方向，迅速報案，警方立即派出警力將犯嫌繩之於法。