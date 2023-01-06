文化大學今6日在大專棒球聯賽（UBL）公開男一級複賽面對美和科大，雖然團隊發生4次失誤、先發投手姚恩多僅投1.2局就丟3分退場，不過後續投手撐起場面，加上第4棒張嘉豪3安「猛打賞」貢獻2打點，終場以7比5逆轉奪勝，文化目前4勝2敗維持在領先集團，美和1勝5敗排名第7。

前一場文化對上台東大學單場6失誤吞敗，此戰又發生4失誤，總教練廖敏雄說：「選手打擊遇到低潮也影響整個守備，加上我們守備本來就沒那麼穩定，很多都是臨時去練的。」

在眾打者面臨低潮情況下，文化第4棒的張嘉豪成為希望曙光，首打席就有二壘安打演出，3局時敲出2分打點追平安打，廖敏雄認為張嘉豪打擊一直都很好，也總是在需要時敲出安打，「球隊至少還有幾個在撐，希望他們能帶動士氣，不然只有2、3個在撐是不夠的。」

率隊搶下勝利的張家豪賽後說：「就想站出來幫助球隊。」他坦言，一開始就落後3分壓力很大，加上複賽剩下的比賽也很關鍵，「不過上場就是給自己自信，打擊沒問題，就是相信自己。」

除了扛起球隊中心打線，張嘉豪也是球隊的「氣氛大師」，不管領先、落後都會在場邊帶動氣氛，他說：「就拚命喊，不然就想辦法搞笑，讓隊友開心一點，也會唱一些原住民的歌，讓隊友開心。」除了幫助隊友，也會透過亂喊亂叫讓自己釋放壓力。

文化先發投手姚恩多僅投1.2局，投出3次保送，被敲2支安打退場，談到姚恩多狀況，廖敏雄直說離譜，「今天差太多了，球速、準度都沒有，他從來沒有這樣過，我本來想說今天投手很穩，還好幾個（球速）140幾的投手在後面等，這樣輪下去沒有問題，結果第一局就給我很大的問題。」

好在文化後來登板的2任投手郭玟毅、林旺熙都沒再失分，林旺熙後援1.1局還突破日前生涯最快球速，飆到151公里。雖然投、守都出現狀況，打線也沒前幾場連貫讓廖敏雄感到困擾，他仍不斷想辦法幫球員調整，「至少今天拿下這場，我們最後一場比賽是最後一天，還有2天可以休息，現在壓力就丟給其他球隊。」