國軍由機械化步兵排與雲豹輪型裝甲車協同組成的聯兵營。（郭吉銓攝）

陸軍機步234旅聯兵一營6日在嘉義中庄營區進行戰備部隊機步排應援作戰實兵演練。圖為官兵列隊整齊，軍容壯盛。（郭吉銓攝）

圖為國軍由機械化步兵排與雲豹輪型裝甲車協同組成的聯兵營。（郭吉銓攝）

圖為雲豹甲車上T74機槍實施優勢火力射擊，掩護突擊伍建立外圍火線。（郭吉銓攝）

陸軍機步234旅聯兵1營6日執行戰備部隊機步排應援作戰實兵演練，為求逼真更全程運用空包彈，場面震撼。（郭吉銓攝）

圖為中科院和民間研發的「魔羯」旋翼型無人機（UAV）重量25公斤，可在六級風下作業，作戰半徑30公里以上，最大升限 1500公尺，滯空時間60分鐘，主要搭載雙光（可見光／熱顯像）鏡頭，可在日夜與惡劣天氣下提供全天候偵察能力；現代無人機可發揮低成本、高效益不對稱戰目標，並運用UAV執行即時戰場監偵，隨著陸續交機編入作戰序列，將大幅提高國軍地面部隊戰力。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（前左）6日前往嘉義中庄營區視導陸軍機械化步兵第234旅聯兵一營機步排應援作戰實兵演練，並頒發加菜金。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（後左）6日視察嘉義空軍第四聯隊，於餐會中致詞並頒發加菜金。（郭吉銓攝）

蔡英文總統6日前往嘉義地區勗勉戰備部隊，在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同下視導陸軍機械化步兵第234旅聯兵一營機步排應援作戰實兵演練，該演練以「水上機場」遭空降之突入為演練場景，於駐地採縮短距離演練，想定戰備部隊機步排獲作戰區電令後即刻前往應援作戰，結合部隊行動、戰鬥程序及預想遭遇狀況，設計攻擊準備、攻擊實施、奪去目標及鞏固、整頓等四項演練課目。

其中最受矚目的就是中科院2022年底甫公開亮相的旋翼型無人機首度參與機步排實兵操演；中科院和民間研發的「魔羯」旋翼型無人機（UAV）重量25公斤，可在六級風下作業，作戰半徑30公里以上，最大升限 1500公尺，滯空時間60分鐘，主要搭載雙光（可見光／熱顯像）鏡頭，可在日夜與惡劣天氣下提供全天候偵察能力；現代無人機可發揮低成本、高效益不對稱戰目標，並運用UAV執行即時戰場監偵，為提高定位精準度，魔羯無人機內建美、歐、俄三種導航模組，避免單一導航系統在戰時遭到干擾或破壞影響戰力，複式定位精度可達2到3公尺內。

隨著陸續交機編入作戰序列，將大幅提高國軍地面部隊戰力，魔羯無人機不但提供聯兵營完整戰場圖像，用以偵察敵方狀況，結合電子情報、圖像情報以利打擊部隊配置。同時結合衛星定位系統，可對敵方目標進行座標定位，提供砲兵精準火力打擊，使國軍聯兵營具有完整的立體偵察與遠距作戰能力，透過模擬戰場實景的無人機監偵訓練，不僅可強化官兵實戰能力，也是因應當前新的戰爭型態，蔡英文總統致詞時表示，去年底通過的兵力結構調整方案新制上路後，國軍訓練會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。未來入伍的義務役，依任務需求，也會接受包括無人機在內的新式武器訓練。