共同社6日報導，由於食品漲價超乎預想，日本央行考慮上調通膨率預期。預計2022年度（至今年3月底）將被上調至3％以上，高於去年10月預期的2.9％。如果通膨率突破3％，將是41年來首見，市場對日銀貨幣寬鬆政策轉向的看法也將增強。

2023、2024年度通膨率原本預估為1.6％，如今可能調高至接近央行目標的2％，2024年度的預期可能正好是2％。

通膨預估調升將在本月17、18日召開的貨幣政策會議上討論，並在會後公布。