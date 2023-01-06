年底拉貨效應？宏達電12月營收回升至5.2億元，月增33％、年減9.5％，2022全年營收為44.09億元，年減16％。宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎表示，VR一體機新品XR Elite可望促進混合實境應用與內容增加，預估今年、明年會看到XR快速成長。

雖然對消費性電子品牌、電子代工廠來說，12月都已經進入淡季，營收比11月下滑者多、上揚者少，不過隨著宏達電將營運重點由手機轉向VR之後，從2019年開始每年12月宏達電營收都是比11月增加，2022年也是一樣。

宏達電12月營收回升至5.2億元，月增33％、年減9.5％，第四季營收為12.14億元，季增12.4％、年減12.5％，2022全年營收為44.09億元，年減16％。

宏達電在CES亮相針對消費性市場推出的VR一體機新品XR Elite，並且預計2月就會開賣，對上半年業績助益程度還有待觀察，宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎則在CES受訪時樂觀表示，XR Elite推出後將有兩大效益，第一個是帶動VR與MR的整合應用快速成長，過去這類產品不多，混合實境的內容也不多，在宏達電新品推出下，未來可望快速成長，許多應用開發業者都很期待，預估今年、明年會看到XR快速成長。

黃昭穎也認為，XR Elite推出後，有好的平台對元宇宙內容開發商和辦活動的廠商都有好處，可以很快速地把活動辦起來，相關應用也會很快速成長，而元宇宙生態系更豐富，對消費者才有幫助。