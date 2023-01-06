日本人氣女團「AKB48」的32歲前成員大島優子，2021年嫁給在電視劇《大叔的愛》飾演暖男「阿牧」圈粉無數的32歲男星林遣都，去年8月宣布懷孕，昨(5日)再度報喜，大島優子已平安生產，但小孩性別跟出生日期均未公開。

大島優子與林遣都2019年合作電視劇《喜美子的陶藝物語》，半年的拍攝期讓他們有不少了解彼此的機會，隔年還共同出演《教場》特別篇，直到2020年夏天終於展開交往，感情相當低調，據了解，他們是因為個性互補而決定交往，最後決定步入人生下一個階段，如今還有了愛的結晶，正式升格為父母。

經紀公司證實，大島優子已平安生產。(圖/微博)

對於大島優子的生產喜訊，經紀公司在官網發布聲明證實，表示：「新年快樂，這一次我們迎來了第一個孩子，我們感到非常開心，媽媽跟小孩身體都很健康，一家三口能過個開心的新年。」粉絲們也到他們的社群留言祝福，「看你們一步步到現在真的好感動」、「恭喜優子喜得貴子啊」、「要一直幸福下去呀！」