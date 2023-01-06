民進黨台北市議員王世堅今（6）日跟資深媒體人周玉蔻隔空火力交鋒，先是周罵對方「人老愛作怪」，接著王世堅反擊，「她更老不是嗎」，周玉蔻在下午4時許接著又發臉書文批評姓王的、姓高的是蝦兵蟹將，還地圖炮民進黨立委沒Guts。

周玉蔻今天先是罵民進黨立委高嘉瑜「不要臉、貝戈戈」，接著又攻擊綠營北市議員王世堅是「人老愛作怪」。而王世堅在受訪時回應，自己不會對周玉蔻的話做出評論，因為他智慧沒那麼高，但隨後馬上開酸，「她更老不是嗎？我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」。

周玉蔻傍晚在臉書發文，抨擊民進黨審查預算案的表現，稱綠營立委在藍、白兩黨的「案海戰術」下，只會譴責跟哀嚎，且「這個狀況又不是第一次，預料不到嗎？」怎麼都沒有非常手段呢？

對於民進黨在立法院的表現，周玉蔻痛斥，虧你民進黨立委還多數，「裝文明、假文青、以逸待勞，只會動嘴皮，發發臉書交差了事！沒有Guts！沒有戰力！連打爛仗的決心都找不到」、「怪不得『姓高的、姓王的』蝦兵蟹將都敢動不動吐黨高層口水！」