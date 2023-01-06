限定金馬地區民眾及陸配搭乘的專案小三通將於明日上午10時啟航，金門縣長陳福海將搭乘首航班前往廈門，採不入境方式與廈門台辦交流並迎接返鄉民眾。據了解，在廈門、漳州等台商及台青會到現場陳情，希望對國人全面開放，讓在陸台商台幹等得以經小三通中轉回台。

行政院會上月22日拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，於春節前後兩周即1月7日至2月6日實施，對象以金馬民眾、陸配為限，採專案申請方式。金門每天至多一班，馬祖每週至多兩班。

金門縣府觀光處表示，春節小三通專案航班由浯江輪渡有限公司協助開設訂位登記專線，元旦起受理登記，登記當日僅能登記4天後的航班(例如1月15日僅能登記1月19日以後的航班)，再由相關單位審核是否符合專案對象。如未符合專案適用對象，將另行通知；符合資格民眾請於開航前一小時至出發的碼頭售票窗口購票與取票。統計至1日止，共有1978人要前往廈門、廈門往金門有1944人。

不過，由於未對國人全面開放，在陸國人不能經小三通中轉回台而引起台商等反彈。陸委會則強調，「金馬地區民眾春節交通專案」限制搭乘對象及船班數，是在中國大陸疫情升溫，以及金馬地區醫療量能有限的情況下，政府負責任的作法，不是只做半套，而是需有完整配套，才能維護金馬鄉親生命健康安全與符合台灣整體利益。本次專案是啟動小三通客運復航及疫後有序交流的起點。籲請國人相互體諒，目前最重要的是將專案落實，以作為後續擴大的基礎。