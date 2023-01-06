宏碁集團旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊（6811）受惠年底專案結算，12月營收以月增逾182％彈升至8.6億元、年增33.77％，站歷史單月第三高。回顧全年度在持續受惠雲端與轉位轉型商機發酵帶動下，其2022年度累計營收達72.01億元，年增16.84％，刷新歷史新高。

因應企業加速數位轉型之際，須面對如何部署雲遷移、多雲及跨雲整合，資料安全儲存與備份備援，數據治理與運用等整合性解決方案的挑戰，展望2023年，總經理周幸蓉表示，宏碁資訊將聚焦三大面向，包括「擴大雲端維運託管平台範圍」，透過雲端與資安的雙布局，解決客戶管理多雲跟混合雲的需求，並以佈局完善的資料儲存與備份備援服務，提供客戶更完整的資安聯防縱深，第三則是透過技賦能、實踐數據價值，除了雲端數據中台外，更會邁入ESG的解決方案領域，尤其是產業鏈責任供應商管理方面，以協助增強企業的營運韌性。

宏碁資訊以「最懂地端的雲端公司」的定位，鎖定企業與政府為主客群，在過去幾年疫情期間，提供產業由地端轉上雲端的技術與資安服務，以面對來自經濟景氣與地緣政治的挑戰。

根據IDC最新的《全球資安支出指南》， 2022年台灣資安相關支出將達到8.94億美元，預期至2026年將以18%的年複合率成長，略高於整體亞太市場。另2025年將有約三成的全球中小型企業，會把一半的核心工作附載轉移到雲端，以提高業務敏捷度和持續推升企業彈性。宏碁資訊亦皆看好這些剛性需求對其後市營運動能的正面效益。

近日宏碁資訊獲全球保護企業物聯網安全的領導品牌Forescout 頒發「2022最有價值經銷商獎」，肯定宏碁資訊在網路資安的專業實務、技術量能與服務指標等優異表現。在雲端量能也持續布局，為台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫（MCPP）五大領域解決方案資質的合作夥伴，滿足客戶從地端到雲端的全面解決方案。除在經營成效外，宏碁資訊也積極發揮軟體與雲端產業的綠色影響力，連續五年獲富邦金控評定「永續績優供應商」及遠傳電信年度供應商大會頒發「企業社會責任評鑑－永續楷模獎」。