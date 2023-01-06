韓國男團「DRIPPIN」出道2年，明（7日）將首度在台舉辦粉絲見面會，可惜成員周昌煜和Alex因身體不適缺席，5位成員李協、黃允省、金東玧、金敏緒、車俊昊今（6日）接受台媒聯訪，金東玧表示，即將初次跟台粉見面，心情既激動又緊張，喜歡點心的他也直呼「想吃珍奶跟古早味蛋糕，還有雞排」，愛吃麵類料理的李協則在來台前就有做功課，最想品嘗辣味的牛肉麵，「也期待可以和粉絲一起享受愉快時光」，金敏緒也想到台北101走走，跟成員們一起拍照留念。

「DRIPPIN」首次來台與粉絲見面，可惜成員周昌煜和Alex因身體不適缺席。（羅永銘攝）

5人都是第1次訪台，被問及是否有學了什麼中文，金敏緒不忘撩粉大喊「我愛你」；李協自誇「我很可愛」，並謙虛表示，目前還沒什麼機會學中文，但藉由這次與粉絲見面的機會，之後一定會更加努力學習；黃允省則表示有準備土味情話要在見面會上講給粉絲聽；車俊昊也害羞透露，之前舉辦視訊見面會，有台灣粉絲教他們一些中文 ，其中記得最清楚的就是自己一直被叫「心動俊昊」。而他們也不忘提前劇透，明天的見面會上會有很多有趣的橋段，也會演唱他們以前都沒有唱過的歌給粉絲聽，請大家期待一下。

兔年即將到來，5人紛紛表示，很開心疫情終於結束可以和粉絲面對面互動，今年想與更多的海外粉絲見面，也期盼能夠挑戰更多的事物。金東玧分享每年春節，全家人都會一起去泡溫泉，讓一旁的金敏緒聽到後羨慕地喊「好好喔」；李協則表示韓國人過年都一定會吃年糕湯，並和親友們相聚團員，屬免的他今年正逢本命年，但韓國並不像台灣有要安太歲的習俗，不過爸爸不斷提醒他生日逢九要小心，難忘自己19歲生日時被要求穿了很多紅色的衣服來趨凶避邪。

「DRIPPIN」日前發行正規專輯《Villain ： The End》，主打歌名為〈The One〉，被問到自認在團隊中哪方面會是第1名，金敏緒信心十足地說「我皮膚最好」，也自豪是天生麗質，「就多喝水，跟保持幸福、快樂的心情」，金東玧聽到也不忘補充「敏緒真的連化妝水和乳液都不擦的」；金東玧自認隊裡聲音最低沉好聽；車俊昊擁有最寬的肩膀；李協也很喜歡自己的豐唇；黃允省覺得自己生命力最強，可以在無人島生存，會想帶誰一起去？他笑說「我比較隨興，因為俊昊比較有計畫性，就他吧，雖然他會比較辛苦」。