【立綱氣象報報】周六冷氣團籠罩 中部以北低溫13度

強冷空氣報到！今（6）日入夜後會越來越冷，氣象局指出，明日低溫下探11度，但各地天氣多雲到晴，有望陽光露面。氣象主播戴立綱指出，這波乾冷空氣將伴隨著大陸西北地區沙塵，導致從北到南空氣品質較差，預估16日會有另一波冷空氣抵台，其強度可能達到寒流等級。

氣象局指出，明（7）日北台灣氣溫較低，部分地區下探11度。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，今夜有一波強度逼近大陸冷氣團的東北季風南下，預估明日北台灣天氣較冷，中部以北及東北部低溫約14度，沿海空曠地區及近山區平地下探11度。其他地區清晨、深夜較冷，白天約21至25度。

不過受到乾冷空氣影響，明日各地普遍多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫雨，下周二、下周三（1/10、1/11）東北季風增強，迎風面水氣增多，要注意局部短暫雨。

氣象局預估，下周二（1/10）東北季風增強，迎風面降雨機率增加。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，這波乾冷空氣不只讓台灣降溫，也帶來大陸西北地區的沙塵，預估明日全台空氣品質較差。下周日（1/8）高壓東移，溫度略升，這樣晴朗的天氣將持續到下周二（1/10），目前觀測，大約16日才會再有「寒流級」的強冷空氣抵台。