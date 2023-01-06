新竹棒球場因場地查出152項缺失，確定不辦WBC世界經典賽官辦熱身賽，等於台灣又平白失去一次國際行銷機會，斥資12億重建的棒球場落漆至此，相信誰也想不到。立委李貴敏痛批，這座「天堂路」球場的施工規範是塑膠嗎？之前新竹市政府是怎麼再三保證品質沒問題，改善已完成，不是睜眼說瞎話嗎？要是沒有政黨輪替，查得出來有這麼多磚頭、電線、廢土就藏在場地底下嗎？

李貴敏說，尤其這種荒腔走板的政治剪綵式大內宣，居然未驗收、未取得執照就開賽，就這樣辦起開幕式與正式賽事，將球員和觀賽民眾的安危陷於風險之中，實在令人無法接受，說穿了，新竹棒球場不過就是冰山一角，這場「工地秀」剛好映照出民進黨在大內宣包裝下的執政品質，實在不堪檢驗。

李貴敏痛批，最無辜的還是因實際使用該場地而受傷的選手們，近期出版的一本新書中就一再提及，明星球員受傷，雇用他的職棒球團的票房與業績損失怎麼算？選手接下來的合約薪資談判是否受影響？會不會因傷勢導致權益受損？甚至開刀復健對他整體職業生涯的影響？萬一出問題怎麼賠？每個都是難題。

李貴敏表示，台灣的賠償金額，遠低於國外類似案件，所以如果今天舉辦的是國際賽事，因場地出問題而導致國外選手受傷，會是多麼嚴重的問題，光賠錢就賠不完了，所以外國職業球隊根本不可能在這種品質水準的球場，要求職業球員冒這種風險上場。

李貴敏指出，絕對的權力帶來絕對的腐化，藏汙納垢必來自官官相護，問題在於，不論受傷的選手，還是國家受損的聲譽，縱然可以循管道要求賠償甚至國賠，但不都要由全民買單？用納稅錢付帳？這些失職官員又負了甚麼責任呢？

李貴敏表示，民進黨真做到了讓世界看到台灣，但這次全世界看到的卻是撐不起的豆腐渣工程，看到了綠營官僚毫不在意球員受傷的風險。試問，台灣還要讓民進黨這樣繼續亂下去嗎？

李貴敏大酸，真虧前新竹市長林智堅還敢講，新任市長必須「解決問題」，讓球賽回到新竹市立棒球場。現在新竹市政府和民進黨不就在解決你不負責任搞出來的爛攤子嗎？