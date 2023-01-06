奧地利資深女星蘇菲蘿伊絲（Sophie Rois），雖然年屆61歲，依然身材曼妙，個性矜持靦腆的她，因德國女導演妮可葉特克雷畢茲（Nicolette Krebitz）盛情邀請，在浪漫電影《拼音戀習曲》（A E I O U-A Quick Alphabet of Love）飾演一位正音老師，並和小41歲的德國鮮肉男星米藍賀姆斯（Milan Herms）大談戀愛，甚至還有場絕美床戲。最驚人的是，片尾她竟索性撩落去、和小情人米藍賀姆斯全裸夜奔法國尼斯，青春奔放連年輕人都望塵莫及。

蘇菲蘿伊絲在片中配對小41歲的德國鮮肉男星米藍賀姆斯。（海鵬提供）

蘇菲蘿伊絲曾因演出德國名導湯姆提克威的電影《3人擠不擠》，榮登德國電影獎影后。這次她是因為演出德國劇作家瑞內波列許的舞台劇，受到德國女導演克雷畢茲的青睞，並以一雙湛藍又帶點碧綠、智慧與性感兼具的眼睛，贏得電影《拼音戀習曲》的女主角正音老師「安娜」角色。有趣的是，蘇菲蘿伊絲其實是個龐克，個性卻十分害羞，兩種反差特質同時反映在「安娜」角色身上，除展現熟齡女性充滿活力的性魅力，更被認為是德國電影近年最成功的選角。

蘇菲蘿伊絲在片中飾演一位過氣女星安娜，突然受邀去教米藍賀姆斯（Milan Herms）是演的高中生阿德利安「A-E-I-O-U」的正確發音，才發現他竟就是之前搶她皮包的男生。她不動聲色地細心教導他，竟不可自拔地陷入了一場愛戀。片中2人上演的床戲，蘿伊絲不僅大方全裸演出，甚至酥胸半露。導演為了找尋理想中的配對煞費苦心，還安排蘇菲蘿伊絲和當時年僅17歲的德國鮮肉男星米藍賀姆斯一起面試，果然親眼目睹他們之間神奇的化學反應，當下拍板定案，成就了這對德國電影近年最不按牌理出牌的情侶組合。

《拼音戀習曲》大幅跨越題材，首度探討大齡女性的愛情，以及她們其實活躍的性生活，並藉「年齡差」反映某些有趣哽，除帶給觀眾全新感受，更意外讓許多熟齡女性「性心大增」，入選柏林影展競賽片， 2位演員的精采演出，更獲美國影媒《綜藝報》讚賞有著「引人入勝的化學反應」，也被德媒《南德意志報》盛讚「幽默有魅力」。電影將於本月19日在台上映。