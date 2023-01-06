信佛多年的34歲女星梁洛施，近日分享自己參加佛法講座的照片，脂粉未施的她，依舊氣質出眾，而在大合照中也驚見已息影多年的男星林偉亮，和當年演員模樣相差甚遠。

梁洛施近日在社群曬出參加佛法講座的照片，素顏的她雖然打扮樸素，仍難掩出眾氣質，而她在大合照時，也直接跪在地上，絲毫沒有明星架子，在人群中相當搶眼。

梁洛施曬出的合照可看到林偉亮身影。(圖／取自梁洛施IG、翻攝東網)

林偉亮現善起來慈眉善目，和過去古惑仔模樣有差距。(圖／取自微博、容祖兒IG)

而大合照中也見到息影多年的林偉亮，身穿僧袍頂著光頭的他，看起來慈眉善目，和當時演員的形象相差甚遠。林偉亮曾演過《真心英雄》、《濠江風雲》等電影，也曾全裸出演過三級片《妖街皇后》，擔任過游泳教練的他，身材精壯結實，不過他最為知名的就是在《古惑仔》系列電影中飾演「恐龍哥」一角。

此外在感情方面，林偉亮和周海媚傳過緋聞，據悉兩人因游泳相識，但從沒對外公開過戀情，2009年林偉亮看破風塵，選擇剃度出家，現為慈山寺的常駐法師，還是籃球隊隊員，他會透過打籃球等交流，藉運動宣揚弘法。