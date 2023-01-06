受到消費性電子產業結構調整，光寶科宣布12月營收為133.54億元，月減10％、年減11％，累計2022全年營收為1,735億元，年增5％。先前光寶科曾樂觀預期，第四季營收有機會超越第三季的高點461.7億元，不過第四季實際營收為430.94億元，比第三季下滑6.6％。

光寶科伺服器電源出貨量比起先前明顯成長，2022年伺服器電源營收年增率3成，並看好今年伺服器將能繼續維持20～30％的水準，車用照明、充電樁等也穩定成長，應用在通訊、工業與綠能領域光耦合器同樣受惠，不僅讓第三季營收創下三年同期新高，也讓光寶在日前法說會中信心滿滿地預期，第四季營收有機會超越第三季高點。

不過光寶12月營收繳出明顯月減1成，第四季營收為461.7億元，不僅沒有超越第三季成績，還比第三季營收少了30億元，而以12月營收來看，減幅最高來自於先前成長性最高的伺服器與物聯網部門，月減幅度高達16％，遠高於整體營收下滑幅度，是否與光寶伺服器客戶群開始調整資本支出有關、還是只是年底盤點影響所致，仍有待觀察。

反觀需求下修壓力最大的資訊及消費性電子部門營收，12月營收僅比11月減少8.5％，光電部門12月營收也只月減5％。

光寶表示，光電部門12月營收占比為20％，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨較去年同期成長，雲端及物聯網部門營收佔比為32％，高階伺服器電源、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨較去年同期成長，資訊及消費性電子部門營收占比48％，受惠於產品組合優化，高階電源供應器出貨比重持續增長。