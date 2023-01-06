民眾黨新竹市長高虹安近日針對市內新建的棒球場進行勘驗，卻挖出廢土、廢磚、廢電線，該地宛如掩埋場一樣。前台北市議員羅智強今（6）日在臉書對此撰文表示，新竹棒球場偷工減料讓人瞠目結舌，民進黨執政下的黑幕遠不止現在看到的。他更喊出「2024政黨輪替」，要把民進黨每個大秘寶都挖開。

羅智強提到，新竹市大秘寶開箱請到美國大聯盟場勘新竹棒球場，結果先是發現球場草皮狀況非常差，灑水30分鐘就嚴重積水，且土壤採樣時更挖出廢土、石頭、磚塊、電線等廢棄物。他指出，前市長林智堅耗資12億的「五星球場」已是最貴廢棄物掩埋場，而新竹市長高虹安也痛批，「前市府放任廠商依錯誤設計圖施工，造成紅土不符合規格，連隨機挖取外野淺層土壤都有問題。」

此外，羅智強還怒批，廠商偷工減料令人瞠目結舌，且因球場問題太多，新竹市不得不放棄舉辦世界棒球經典賽熱身賽，新竹棒球場列前瞻預算天字第一號補助，中央補助高達6億元，整建預算一路從3億膨脹到12億，還採限制性招標排除其他營造商，專案管理與監造更發包給同一廠商，等同是自己規劃自己監造，結果蔡英文風光主持開幕後，兩場比賽就造成四名球員受傷，甚至球季報銷，敗絮其中更是被譏為早年古巴球場。

對於新竹棒球場的離譜情況，羅智強開嗆，根本是水深不見底，可謂民進黨執政品質的最佳寫照，超爛的工程品質也讓人見識到，民進黨如何藉由前瞻預算糟蹋納稅人的血汗錢及圖利特定對象。為了不讓貪墨之徒繼續上下其手，羅智強喊出，「新竹市的大秘寶不會只有棒球場一處，民進黨執政下的大秘寶更不會只藏在新竹市，2024政黨輪替，遍地開挖大秘寶！」而羅智強這篇文章PO出後，短短6小時左右就有破萬網友來按讚，且眾志成城要高虹安「追查到底」。