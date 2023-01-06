蔡依林（Jolin）小巨蛋演唱會首周3場完美演出，短暫休息3天後，天后今（6日）再披戰袍打卡上班，此次8度攻蛋再掀怪美時尚風暴，11套全新華麗造型讓歌迷驚喜連連，前衛大膽尺度更勝以往，尤其唱抒情歌橋段時所穿的「裸鑽尤物」。

Jolin一身華服以鑽石亮點點綴，乍看之下以為是三點全露。（凌時差提供）

粉紫色「裸鑽尤物」舞台服乍看秀出「三點」令人害羞無法直視，其實是造型師以鑽石亮點點綴的巧思，非常有心，而Jolin面對全場目光更是落落大方，前3場就提到「有人在看我的臉嗎？還是在看我的三點？應該是我出道以來尺度最大。」又說自己只是開玩笑，「這對我來說一塊蛋糕而已」。

Jolin一身華服以鑽石亮點點綴，乍看之下以為是三點全露。（凌時差提供）

Jolin此次開唱周邊商品跟著熱銷，天后「帶貨」魅力無法擋，不僅襪子、毛巾、帽T全都熱銷，連帶先前一推出就引起話題的演唱會限定款「Ugly Beauty 姊好漂亮短Ｔ」跟「Ugly Beauty 醜漂亮成套睡衣」更是每天演唱會一推出就被搶光，讓許多粉絲扼腕不已；為此主辦單位特別推出周邊商品線上預購，造福沒能搶到及無法前來看演唱會的歌迷也能一起「漂亮」，詳情可查JOLIN Ugly Beauty World Tour 周邊商品預購網頁。