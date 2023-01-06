天團五月天近來成為外送品牌好友，6日釋出全新形象影片，首波形象影片由阿信、石頭、冠佑領銜主演，帶歌迷走進練團室，更以一首〈突然好想你〉掀起粉絲們滿滿回憶殺。五月天每年都會舉辦巡迴演唱會，而團員們最重視的就是開唱前一定要填飽肚子，而且最愛叫外送鹹酥雞為演唱會熱身。

他們甚至還會評比各家鹹酥雞，在跨年當晚在網路直播演唱會中，阿信就表示，大家可以在家準備吃的喝的，像是鹹酥雞、鹹酥雞、鹹酥雞。瑪莎馬上接著說，老闆三份鹹酥雞。

不過團員們除了都熱愛吃鹹酥雞，其餘的美食喜好不盡相同，像是冠佑跟怪獸是健康派，冠佑超愛在飯後點水果、怪獸則喜歡藥膳火鍋補氣養生；瑪莎跟石頭是放縱派，瑪莎是鹹酥雞信徒，石頭最愛吃宵夜，尤其喜歡半夜吃「長長、炸的酥酥脆脆」的油條配豆漿；阿信是標準的夜貓子，半夜就靠外送一鍵送到家，疫情期間也會在平台上找酒精消毒槍，直呼，真的超方便。

當被問到若團員們都在荒島，只能叫 foodpanda 送一樣東西會選擇送什麼？團員們一致回答「瑪莎！」因為平時外送都是由瑪莎負責叫，所以一定要叫 foodpanda 把瑪莎送來荒島才不會餓肚子，逗趣回答笑料十足。五月天也分享其實常常練團到半夜，最常點餐時間就是半夜或早上，可能因為那個時間通常很邋遢，竟然很少被認出來。