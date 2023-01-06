北韓領導人金正恩近日現身鏡頭都大展慈愛光輝，與子民們互動熱絡，頻頻塑造親民形象，甚至還搬出從未曝光的二女兒金朱愛，罕見來個父女同框。近日出版的一本名為《金正恩與金與正》的傳記中驚爆，金正恩年輕時期生活相當淫亂，時常和親哥帶著不同女子出入高級酒店，連父親金正日都看不下去。

根據韓媒《中央日報》中文版報導，專們研究朝鮮半島局勢的專家、廣島大學客座教授牧野愛博在新書《金正恩與金與正》中記載，進入青春期的金正恩心智上可稱得上是成熟，與親哥金正哲每晚都會出現在平壤的高麗飯店，這兩兄弟左摟右抱，身邊圍繞了不同的美麗女性。每當這個時候，飯店都會被下令全面封鎖，限制旅客進出大門，也是因為飯店本身的入口和電梯不多，他們才能低調耍壞。

不過這些夜夜笙歌的生活最終還是被父親金正日給發現，相較哥哥的溫馴服從，金正恩完全將老爸的警告拋在腦後，繼續尋歡作樂，導致父子關係一度命懸一線。多虧還有胞妹金與正從中協調，在兩人之間充當潤滑劑，才有所改善。

作者牧野愛博分析，金正恩會這麼依賴妹妹還有另一個原因，就是這幾年意識到自己身體狀況直線下滑，因此該國許多外交事務上都能見到金與正的身影。