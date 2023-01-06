天王周杰倫結束在新加坡的演唱會不久，15日接著在馬來西亞開唱，演唱會場地在馬來西亞足球代表隊的主場「Bukit Jalil National Stadium」，正逢東南亞最大足球賽事，因演唱會前置問題少賣2萬多張票，造成當地球迷不滿，到他的社群上洗板抗議；周杰倫今（6日）回應，霸氣表態被讚翻。

周杰倫15日將在馬來西亞開唱，而演唱會前置作業，要搭建舞台等，意外影響到想進場看東南亞最大足球盛會「三菱盃」賽事的球迷，導致有不少心生不滿的網友到他的IG留言洗板。

周杰倫霸氣回應馬來西亞球迷的抗議。（圖／摘自周杰倫IG）

而周杰倫今日晚間在IG限時動態對此回應，他表示明白球迷對足球的重視，更霸氣說「可以配合延遲沒問題」，但要他們先去問足協或場地主辦方，他都能配合；最後他更坦言，「我只要能唱給我的歌迷就行」，他希望粉絲們都是開心的進場看他的演唱會。

關於馬來西亞演出場地的相關，杰威爾音樂表示：「我們一切都是尊重當地政府跟主辦方的決定」。

許多粉絲也跳出來留言力挺，「這不是周杰倫的錯，是主辦方的錯，為何都來罵他？」、「期待15號，別延期，不是哥的問題」、「替一些沒素質的人跟你道歉，馬來西亞人不是那樣的」、「別理那些莫名其妙的評論，我們都知道你多久之前就在準備演唱會了」、「支持你，那些人只是被世足之後對足球的狂熱沖昏頭罷了」。