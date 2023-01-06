有輛黃牌重機好好的再車格內，竟然慘遭貨車司機夥同友人一前一後，將車拖出車格外，貨車司機再把貨車停進去車格。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

有輛黃牌重機好好的再車格內，竟然慘遭貨車司機夥同友人一前一後，將車拖出車格外，貨車司機再把貨車停進去車格。

2023了還會發生這種事！新北市蘆洲區民族路某巷弄內一處路邊停車場，1輛貨車下來2人，疑似因找不到車位，竟然將停在車格內的1輛上鎖重機，2人一前一後的方式，將重機硬拖出車格外，再返回貨車上把車停進去該停車格，獨留重機放在到路旁；網友一見影片罵翻「龍頭鎖著還這樣硬拖」、「我以為他們是來載故障車子的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段22秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市蘆洲區民族路某巷弄內1處路邊停車場，有1輛貨車暫停在馬路上，接著下來了2人，並走到停著重機的停車格內，下一秒，2人便一前一後開始挪移重機，並且將重機硬拖出車格外，最後貨車司機再返回車上，將貨車停入停車格內，獨留重機放在車來車往的道路上。

影片一出，網友紛紛留言表示「移別人這就算了，還放路旁，還擋別人的汽車，真沒水準又自私」、「影片看到一半時我都以為他們是來載故障車子的」、「2023了還會發生這種事」、「要不是右下角顯示2023年我還以為是10年前15年前的影片」、「龍頭鎖著還這樣硬拖，建議先回原廠檢查有損傷就提告毀損」。