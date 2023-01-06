針對新竹市棒球場挖出電線、磚頭議題，新竹市政府發言人施淑婷至新竹地方檢察署按鈴申告，並送交棒球場案的相關物證給檢方調查。前民進黨立委郭正亮曾打電話建議高虹安，如果找到重要證物，不要讓人知道，還有交給檢調的所有證據，一定要拍照留證。

郭正亮今(6日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，直覺上就是高虹安他們沒有封閉現場，營造商當然會想進來把對自己不利的證據拿走。他第一時間打電話給高虹安，建議她，交給檢調的所有證據一定要拍照，因為她現在處於一個很複雜的環境。

郭正亮接著表示，民進黨已經執政兩屆了，有這麼多複雜的力量，包括公務員、廠商、檢調，也不知道誰親林智堅那邊、甚至親柯建銘，或者是不喜歡民眾黨的。

郭正亮建議高虹安，一定要非常小心。第一點，如果找到重要證物，不要讓人知道；第二點就是，當你要把證物提交給檢調單位時，一定要拍照留證，像電線還在現場，廠商就進來一副不以為意的樣子，要把電線撿走。

郭正亮指出，高虹安要步步為營，如果認為這個證物很重要，就要跟警察辦案一樣。因為高虹安代表行政部門，司法部門還沒介入。現在是屬於蒐證階段，高虹安就處於尷尬狀態，行政單位可不可以封鎖現場？問題是現場沒辦法封 鎖，只要有消息走漏，廠商就會來做適當的處理。