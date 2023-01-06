北市警內湖分局驚傳員警性騷擾、洩漏個資等違法風紀案件後，屋漏偏逢連夜雨，西湖派出所6日下午又發生員警清槍不慎走火意外，市警局將追究相關考監責任及專案督導。
據了解，曾姓警員下午4時許收勤清槍時，因操作不慎誤擊槍械室牆面，所幸沒有造成人員傷亡，派出所事後主動上報，研議懲處。
針對警紀連環爆，內湖分局督察組表示，員警涉嫌不法部分將全力配合偵辦，絕不護短，執勤疏忽部分，也將持續加強內部教育及領用槍械安全，避免類似情況發生。
北市警內湖分局驚傳員警性騷擾、洩漏個資等違法風紀案件後，屋漏偏逢連夜雨，西湖派出所6日下午又發生員警清槍不慎走火意外，市警局將追究相關考監責任及專案督導。
據了解，曾姓警員下午4時許收勤清槍時，因操作不慎誤擊槍械室牆面，所幸沒有造成人員傷亡，派出所事後主動上報，研議懲處。
針對警紀連環爆，內湖分局督察組表示，員警涉嫌不法部分將全力配合偵辦，絕不護短，執勤疏忽部分，也將持續加強內部教育及領用槍械安全，避免類似情況發生。
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