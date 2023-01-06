剛迎來新的一年，屏東海生館就接到一個幸福任務，來自屏東市的陳先生為了向喜愛魟魚的女友求婚，特別與館方聯繫商談相關事宜，最後如願在大洋池與女友求婚成功，準新娘又驚又喜地羞喊，「Yes I Do」，成為海生館新春首對新人。

來自屏東市的陳先生為了向喜愛魟魚的女友求婚，特別與屏東海生館聯繫商談相關事宜，最後如願在大洋池與女友求婚成功。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

2023年的首場求婚任務讓海生館卯足了勁，海生館為給新人驚喜，在得知新人的國中同學曾在海生館擔任解說員後，便立即聯繫對方，請她擔任一日快閃解說員既求婚主持人，經過一個多月的苦練後，新人的國中同學回到海生館擔任這場大洋池餵食解說求婚的專屬解說員，並見證同學的人生踏上新的階段。

求婚的陳先生用海洋生物共生的關係作為求婚內容，感動了現場的遊客，也讓大家為他加油打氣，大喊「嫁給他」，加上友人的助陣與魚群的見證，陳先生最後如願娶得美人歸，整場求婚過程相當溫馨感人。

屏東海生館指出，海生館除有豐富的海洋生物外，還有全台最大的生態展示缸大洋池及極美的巨型海藻缸，是打卡的熱門景點，同時也是告白、求婚的絕佳場所，館方經常收到民眾的聯繫，希望可以在館內進行求婚驚喜，透過解說員跟飼育員的配合，讓新人在海洋生物的見證下，完成幸福諾言。

海生館表示，館內不僅有適合求婚的場地，連體驗活動也富含浪漫因子，如是夜宿海生館、就寢在浪漫的海底隧道之下，能屏除現實生活的紛擾，細細感受專屬2人的恬靜；又如海藻森林區的夜宿，在晨間洋光灑在伴侶的臉龐時，2人能獨享這靜謐又浪漫的時光。

抑或是攜手走進極地區，來場偽出國的極光漫遊之旅，在古老的傳說中，看見極光的人就能收穫一輩子幸福，而這樣的幸福只要來到國境之南的屏東海生館便能獲得，留下屬於2個人的藍色浪漫回憶。